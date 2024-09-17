ЦСКА — «Динамо»: во сколько начало матча КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 сентября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА в московском дерби примет «Динамо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет тематический канал KHL PRIME.

ЦСКА набрал пять очков после пяти проведённых встреч и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда заработала четыре очка за пять сыгранных матчей.

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