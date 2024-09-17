Новичок «Куньлуня» назвал звёздного российского игрока, с которым общался о переезде в КХЛ

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье заявил, что общался с российским форвардом «Детройт Ред Уингз» Владимиром Тарасенко перед переездом в Континентальную хоккейную лигу.

— Вы поздравили Владимира Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли?

— Я больше не виделся с ним после обмена, но мы держим связь по телефону. Я написал ему, когда он выиграл трофей. Мы общались несколько раз, включая вопросы перед переездом. Он был последним, с кем я разговаривал перед тем, как подписать контракт, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В нынешнем сезоне Рурк Шартье провёл пять матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка.