Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Куньлуня» назвал звёздного российского игрока, с которым общался о переезде в КХЛ

Новичок «Куньлуня» назвал звёздного российского игрока, с которым общался о переезде в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье заявил, что общался с российским форвардом «Детройт Ред Уингз» Владимиром Тарасенко перед переездом в Континентальную хоккейную лигу.

— Вы поздравили Владимира Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли?
— Я больше не виделся с ним после обмена, но мы держим связь по телефону. Я написал ему, когда он выиграл трофей. Мы общались несколько раз, включая вопросы перед переездом. Он был последним, с кем я разговаривал перед тем, как подписать контракт, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В нынешнем сезоне Рурк Шартье провёл пять матчей, в которых набрал 2 (0+2) очка.

Полное интервью с Рурком Шартье читайте на «Чемпионате»:
«Тарасенко очень помог мне в НХЛ». Интервью с канадским новичком «Куньлуня»
Эксклюзив
«Тарасенко очень помог мне в НХЛ». Интервью с канадским новичком «Куньлуня»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android