Голкипер Мурашов поделился впечатлениями от работы в тренировочном лагере «Питтсбурга»

Российский голкипер Сергей Мурашов поделился впечатлениями от работы в тренировочном лагере «Питтсбург Пингвинз».

«Я очень взволнован, потому что так много ребят хотят оказаться на моём месте, я действительно ценю такую ​​возможность от «Питтсбург Пингвинз». Я усердно работаю и наслаждаюсь каждым днём ​​здесь. Это своего рода мечта для меня, потому что ты всего в одном шаге от игроков, на которых ты так много раз смотрел в детстве. Вот почему я продолжаю идти вперёд, наслаждаюсь каждым днём и работой с моими тренерами. Я действительно ценю эту возможность для меня.

Если вы добрый человек, если вы относитесь ко всем с уважением, вам будет легче адаптироваться, почувствовать себя самим собой, стать лучше.

Все здесь хотят играть больше, но я не думаю о моих партнёрах-вратарях. Мы хорошие друзья вне льда, и у нас прекрасное общение и так далее. Но мне нравится сосредоточиться на своей работе, на том, что я могу контролировать. Вот почему я просто продолжаю заниматься своей рутиной, своими делами и просто стараюсь улучшить себя. Я не пытаюсь соревноваться с ними, я соревнуюсь с собой. Каждый день стараюсь быть на 1% лучше и продолжаю работать», — цитирует Мурашова сайт «Питтсбурга».