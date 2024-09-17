«Он ещё не получил своего шанса в НХЛ». Экс-игрок «Оттавы» об игре с российским форвардом

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье рассказал об игре с российским форвардом «Юты» Егором Соколовым.

— В «Бельвилле» вы играли с Егором Соколовым. Он считался одним из самых талантливых российских форвардов своего возраста, но пока так и не пробился в НХЛ. Как считаете, почему?

— Егор — отличный хоккеист. Мы играли в одном звене, когда я оказывался в «Бельвилле», и он очень хорош. С ним я тоже общался перед переездом в КХЛ. Думаю, там очень сложно, огромная конкуренция. Здесь она тоже большая. Может, он ещё и не получил своего шанса, но его только что обменяли. В идеале все хотят оказаться в НХЛ в 20-21 и провести там 15 лет, но это работает не для всех. Думаю, новый старт может сказаться хорошо на нём. Иногда достаточно всего одного шанса. Может, он зацепится сейчас и останется там на 15 лет. Он сделал что мог. Иногда возможность приходит, а иногда нет.

— Не так часто российский игрок становится лидером по матчам, очкам, голам и ассистам в истории клуба АХЛ.

— Вообще не удивлён этим. Он очень техничный игрок, обладает отличным броском. Мне понравилось играть с ним. Он провёл много времени там, был стабилен. Егор хорошо говорит по-английски, мы часто шутили с ним, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.