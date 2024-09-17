Панарин — лучший левый нападающий в игре NHL 25. Капризов — второй, Овечкин — в топ-10

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил наивысший рейтинг среди левых нападающих в игре EA NHL 25. Его рейтинг составил 95. На втором месте — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с показателем в 93.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 10-е место с рейтингом 89.

Полностью топ-10 лучших левых нападающих в игре EA NHL 25 выглядит так:

Фото: EA NHL

В регулярном сезоне-2023/2024 Артемий сыграл 82 игры, в которых записал на свой счёт 120 (49+71) очков. В завершившемся плей-офф Панарин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.