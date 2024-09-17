«Один из приятнейших людей, которых я встречал в хоккее». Экс-игрок «Оттавы» — о Тарасенко

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье рассказал о совместной игре с российским форвардом Владимиром Тарасенко во времена выступления за «Оттаву Сенаторз».

— Какое-то время в «Оттаве» вы играли с Владимиром Тарасенко. Насколько важен он был для команды?

— Владди — мой хороший друг. К слову, тоже один из тех, с кем я разговаривал перед переездом в КХЛ. Он очень помог мне. Он играет очень давно, выиграл пару Кубков Стэнли. Никогда не знаешь, когда доведётся поиграть с такими хоккеистами. Он был хорош с момента прихода в «Оттаву». Это один из самых приятных людей, которых я встречал в хоккее. Он настоящий, заботится обо всех, с кем играет. Он очень помог мне, мы несколько матчей провели вместе. Если бы мы попали в плей-офф, было бы хорошо, мы бы смогли удержать его. Но я был очень рад, что он попал во «Флориду», где живёт его семья, и выиграл Кубок Стэнли. Он очень хорошо ко мне относился, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.