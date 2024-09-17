Александр Овечкин: до 52 лет, как Ягр, играть точно не буду

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не будет играть до 52 лет, как владелец «Кладно» и легендарный чешский форвард Яромир Ягр.

– Яромир Ягр в свои 52 года до сих пор выходит на лёд. Можете представить, что и у вас так будет?

– Нет, до такого возраста играть точно не буду. В какой-то момент закончу играть в хоккей, я это понимаю, — приводит слова Овечкина «Советский спорт».

Напомним, 39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.