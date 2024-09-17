Канадский новичок «Куньлуня» Шартье рассказал, что Джош Карри сказал ему про КХЛ

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье рассказал про общение с экс-форвардом «Металлурга» Джошем Карри про переезд в КХЛ.

— Джош Карри входил в число тех, с кем вы советовались перед переездом в КХЛ?

— Да, мы говорили с ним об этом ещё по ходу предыдущего сезона. Ему очень понравилось здесь. Да, он вернулся в Америку — у него появился ребёнок, это была одна из причин, почему он принял такое решение. Но он сказал, что ему здесь было очень хорошо.

— Он приезжал сюда как тёмная лошадка, то же самое можно сказать и про вас. Готовы повторить его путь?

— Я играл на самом высоком уровне в Америке. Надеюсь, что здесь у меня получится набирать больше очков, как было в АХЛ и на юниорском уровне. Рад, что у меня появилась возможность оказаться в «Куньлуне», и надеюсь извлечь из неё как можно больше, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.