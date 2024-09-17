Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Нефтехимик: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

«Сибирь» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча пройдёт на стадионе «Сибирь-Арена» и начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Новосибирский клуб после трёх поражений на старте одержал две победы и с четырьмя баллами в активе располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» занимает первое место в таблице Востока. Нижнекамцы набрали восемь очков после пяти проведённых встреч.

Материалы по теме
Защитник «Сибири» рассказал, что изменилось в команде после поражения 2:8 от ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android