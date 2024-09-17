«Сибирь» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 17 сентября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча пройдёт на стадионе «Сибирь-Арена» и начнётся в 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Новосибирский клуб после трёх поражений на старте одержал две победы и с четырьмя баллами в активе располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» занимает первое место в таблице Востока. Нижнекамцы набрали восемь очков после пяти проведённых встреч.
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