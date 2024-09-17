«Сибирь» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 17 сентября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча пройдёт на стадионе «Сибирь-Арена» и начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Новосибирский клуб после трёх поражений на старте одержал две победы и с четырьмя баллами в активе располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» занимает первое место в таблице Востока. Нижнекамцы набрали восемь очков после пяти проведённых встреч.