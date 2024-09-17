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Салават Юлаев — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 17 сентября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл четыре встречи, в которых записал на свой счёт шесть очков. Уфимцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ястребы» после пяти матчей набрали семь баллов и располагаются на третьем месте в таблице Востока.

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