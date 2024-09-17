Экс-одноклубник Павелски: он мог бы играть ещё 5 лет. Жаль, что остался без Кубка Стэнли

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье рассказал о 40-летнем экс-форварде Джо Павелски, который завершил карьеру 16 июля 2024 года.

— Думал, что ваш бывший одноклубник Джо Павелски сыграет ещё пару сезонов.

— Да, я удивился, что он завершил карьеру. Это очень умный игрок. Думаю, он мог бы играть ещё пять лет. Он добился в хоккее практически всего, кроме завоевания Кубка Стэнли. Он был очень хорошим капитаном в «Сан-Хосе». Невероятный человек. Обидно, что игрок с такой карьерой в итоге остался без Кубка Стэнли. Но не думаю, что он будет об этом жалеть, у него была невероятная карьера, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.