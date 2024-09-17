Новичок «Куньлуня» Шартье: не думаю, что с приездом сюда окно в НХЛ для меня закрывается

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье заявил, что ещё ожидает возможности поиграть в НХЛ.

— Есть ли у вас цель однажды вернуться в НХЛ?

— Не думаю, что с приездом сюда это окно для меня полностью закрывается. Сейчас я сфокусирован на достижении максимального результата в КХЛ. Если возможность вернуться в Северную Америку появится, то, конечно, я её рассмотрю. Но сейчас мне хочется проявить себя на максимум здесь. Если посмотрите на мою карьеру, то увидите, что она не была ровной. Посмотрим, к чему всё приведёт. Сейчас мой фокус здесь, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.