Канадский новичок «Куньлуня» рассказал о сложностях, возникших при адаптации в России

Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье рассказал о сложностях, возникших при адаптации в России.

— Успели привыкнуть к России?

— За пределами льда, когда я получил телефон и банковский счёт, всё стало гораздо лучше (смеётся). Если говорить о ситуации на льду, то игра здесь немного отличается. Нужно ещё привыкнуть, но не думаю, что это займёт много времени.

— Это ваш первый раз здесь? Как вам кухня, культура, люди?

— Да, я впервые в России. Всё нравится. Кто-то говорит по-английски, это неплохо. Но я вообще не говорю по-русски, поэтому иногда возникают сложности в общении. Еда здесь очень вкусная. Люди, с которыми мне довелось пообщаться, были очень приветливыми.

— Собираетесь учить язык?

— Да, я уже начал изучать алфавит, хотя с этим уже есть проблемы (улыбается). Если получится запоминать по букве в день, уже будет неплохо, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.