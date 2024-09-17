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Канадский новичок «Куньлуня» рассказал о сложностях, возникших при адаптации в России

Канадский новичок «Куньлуня» рассказал о сложностях, возникших при адаптации в России
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Нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье рассказал о сложностях, возникших при адаптации в России.

— Успели привыкнуть к России?
— За пределами льда, когда я получил телефон и банковский счёт, всё стало гораздо лучше (смеётся). Если говорить о ситуации на льду, то игра здесь немного отличается. Нужно ещё привыкнуть, но не думаю, что это займёт много времени.

— Это ваш первый раз здесь? Как вам кухня, культура, люди?
— Да, я впервые в России. Всё нравится. Кто-то говорит по-английски, это неплохо. Но я вообще не говорю по-русски, поэтому иногда возникают сложности в общении. Еда здесь очень вкусная. Люди, с которыми мне довелось пообщаться, были очень приветливыми.

— Собираетесь учить язык?
— Да, я уже начал изучать алфавит, хотя с этим уже есть проблемы (улыбается). Если получится запоминать по букве в день, уже будет неплохо, — сказал Шартье в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Рурком Шартье читайте на «Чемпионате»:
«Тарасенко очень помог мне в НХЛ». Интервью с канадским новичком «Куньлуня»
Эксклюзив
«Тарасенко очень помог мне в НХЛ». Интервью с канадским новичком «Куньлуня»
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