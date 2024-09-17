Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров — лучший правый нападающий в игре NHL 25. А. Свечников — 10-й

Кучеров — лучший правый нападающий в игре NHL 25. А. Свечников — 10-й
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим правым нападающим в игре EA NHL 25. Его рейтинг составил 95. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в данном топе занял 10-е место с рейтингом 88.

Полностью топ-10 лучших правых нападающих в игре EA NHL 25 выглядит так:

Фото: EA NHL

Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Он опередил Натана Маккиннона, у которого 140 очков. За «Тампу» россиянин выступает с 2013 года, выиграв с ней два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Ранее Кучеров проиграл Маккиннону в голосовании за награду самому выдающемуся хоккеисту сезона, а также занял второе место в номинации «Харт Мемориал Трофи».

Материалы по теме
Фото
Панарин — лучший левый нападающий в игре NHL 25. Капризов — второй, Овечкин — в топ-10
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android