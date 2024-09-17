Заслуженный тренер России оценил игру ЦСКА на старте нового сезона КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал игру ЦСКА в новом сезоне КХЛ.

«Чемпионской команде ЦСКА требовалось вливание свежей крови. Те ветераны, которые раньше приносили результат и выигрывали кубки, перестали прогрессировать в прошлом году, в клубе начался застой. Молодёжь, которая вернулась в команду, – это свежая кровь и дополнительное желание. Молодые всегда хотят проявить себя, поэтому интересно смотреть за тем, как ЦСКА будет строиться. Конечно, команде нужно время», – цитирует Канарейкина Metaratings.

ЦСКА набрал пять очков после пяти проведённых встреч и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.