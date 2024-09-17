Олимпийский чемпион назвал причины провального старта «Металлурга» в сезоне

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков назвал причины провального старта «Металлурга» в сезоне.

— На старте чемпионата это, пожалуй, главный сюрприз. Пять поражений «Металлурга» в шести матчах — это заявка на кризис. Подозревал, что у «Магнитки» возникнут проблемы в новом сезоне. Но не ожидал, что так быстро — и, в общем-то, по-крупному.

— Причины?

— Первая — на поверхности, синдром второго сезона. Состав у «Магнитки» крепкий, но не самый опытный. Ему трудно держать стабильность, нет запаса мастерства, проявляется болезнь роста.

Вторая причина — демарш главного тренера «Металлурга» на домашнем мемориале Ромазана. Разин давал волю эмоциям и в прошлые годы, но на сей раз всё было сделано на ровном месте.

Мне показалось, что для команды уход с матча с «Нефтехимиком» стал психологическим ударом, он раскачал команду. Было видно, что даже опытные игроки — например, капитан Яковлев — не совсем понимали, что происходит. Не удивлюсь, если после этого инцидента между командой и тренером могло возникнуть недопонимание, — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

«Металлург» уступил в четвёртый раз подряд и в пятый – в сезоне. Команда Андрея Разина в следующий раз сразится дома с «Нефтехимиком» 21 сентября.