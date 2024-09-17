Назаров: КХЛ набирает популярность во всём мире, а в Европе с треском провалили Олимпиаду

Известный тренер Андрей Назаров оценил игры регулярного чемпионата КХЛ и прошедшую в Париже Олимпиаду.

«Регулярный чемпионат КХЛ уже на старте никого не оставляет равнодушным. Едва ли не каждый день проходят топ-матчи, вот и сегодня нас ждут сразу две занимательные встречи: и в Западной конференции, и в Восточной. При желании можно смотреть хоккей едва ли не целый день, учитывая часовые пояса нашей необъятной страны. КХЛ активно набирает популярность не только в России, но и во всём мире. Это факт, с которым сложно поспорить.

Разумеется, наши недруги завидуют всем успехам России, включая спортивные. Раздрай начался не только в Америке, но и в Европе, где недавно с оглушительным треском провалили недавнее проведение Олимпиады. Такого провала на Играх мир не помнит. Мы же, встав плечом к плечу друг к другу и сплотившись вокруг нашего национального лидера, преодолеем любые трудности и станем только сильнее. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.