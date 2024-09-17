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Экс-форвард СКА ответил на вопрос, когда Демидову стоит ехать в НХЛ

Экс-форвард СКА ответил на вопрос, когда Демидову стоит ехать в НХЛ
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался на тему отъезда форварда СКА Ивана Демидова в НХЛ.

— Хороший и перспективный парень, у которого всё ещё впереди. Забил первый гол, и он точно не будет последним. Супер! Мои поздравления ему.

— Никита Задоров заявил, что в будущем Демидов будет играть на уровне Овечкина и Малкина. Вы согласны с этим мнением?
— Скажу так: дай бог! Буду только рад за парня.

— Когда ему стоит ехать в НХЛ?
— Когда Иван станет абсолютно сформировавшимся хоккеистом. Когда он действительно утвердится и заиграет. Когда он будет решать клубные задачи, окрепнет, станет более взрослым и мудрым. Главное, чтобы никто его с этого пути не сбивал, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

Напомним, «Монреаль Канадиенс» выбрал Демидова под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.

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