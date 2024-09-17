Канадский форвард «Авангарда» Вей: нам важно диктовать свою игру

Канадский нападающий «Авангарда» Линден Вей поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с «Салаватом Юлаевым» в Уфе после поражения от «Сибири» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сегодня важный матч, особенно после поражения от «Сибири». Начало той встречи не задалось, мы нахватали удалений, и соперник этим воспользовался. Из такого положения сложно выбираться, особенно на выезде. Сегодня наша задача — хорошо начать и уверенно действовать.

У Уфы хорошее нападение, большинство, сильные первые два звена. Нам важно фокусироваться на том, что мы можем контролировать и как мы способны действовать на льду, диктовать свою игру», — приводит слова Вея пресс-служба «Авангарда».