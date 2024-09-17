Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Авангарда» Вей: нам важно диктовать свою игру

Канадский форвард «Авангарда» Вей: нам важно диктовать свою игру
Комментарии

Канадский нападающий «Авангарда» Линден Вей поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с «Салаватом Юлаевым» в Уфе после поражения от «Сибири» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня важный матч, особенно после поражения от «Сибири». Начало той встречи не задалось, мы нахватали удалений, и соперник этим воспользовался. Из такого положения сложно выбираться, особенно на выезде. Сегодня наша задача — хорошо начать и уверенно действовать.

У Уфы хорошее нападение, большинство, сильные первые два звена. Нам важно фокусироваться на том, что мы можем контролировать и как мы способны действовать на льду, диктовать свою игру», — приводит слова Вея пресс-служба «Авангарда».

Материалы по теме
«Соперник играл намного агрессивнее, чем до этого». Звягин — после матча с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android