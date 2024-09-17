Плющев: Овечкин не робот, а человек с проблемами и болячками, но справится как боец

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал досрочное завершение тренировки российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из-за дискомфорта.

«Конечно, возраст может сказаться на игре Овечкина. Он же не робот заведённый, а живой человек со своими проблемами, болячками, которые свойственны любому хоккейному человеку. То, что он почувствовал дискомфорт и не закончил тренировку, не лучшая новость, но я уверен, что он как настоящий боец справится со всем и, как всегда, выйдет из сложной ситуации», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, 39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.