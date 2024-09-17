Бывший главный тренер «Витязя» Завьялов: Якупов зацепился за последнюю возможность

Бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов высказался об игре форварда «Куньлунь Ред Стар» Наиля Якупова на старте сезона.

«Результат у Наиля налицо, статистика — упрямая вещь. Оказавшись перед сезоном без команды, человек прекрасно понимает, что у него последняя возможность и что за неё надо цепляться. И Наиль — молодец, он сделал это и показывает отличный хоккей», — приводит слова Завьялова «РБ Спорт».

Напомним, за пять прошедших матчей в сезоне-2024/2025 Якупов заработал четыре очка. Он забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу. Китайский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.