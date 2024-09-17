Плющев — о Разине: нельзя так рано надевать корону, неудачи «Металлурга» закономерны

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачной игре магнитогорского «Металлурга» на старте нового сезона.

«Если честно, то старт «Магнитки» действительно немножко удивил. После тех выступлений Андрея Разина есть определённые закономерности. Такие вещи всегда обычно выводят команду из равновесия, а также дают дополнительный настрой соперникам. Нельзя так рано надевать корону, поскольку любое завоевание надо отстаивать. Когда человек ведёт себя некорректно в отношении коллег по цеху и болельщиков, уводя команду со льда, то это всё неспроста.

Я читал выступление олимпийского чемпиона Александра Пашкова, и он правильно всё сказал, что это закономерно. Когда Разин и другие тренеры начинают жаловаться на лазарет, это говорит только о том, что неправильно была проведена предсезонная подготовка. Если в начале сезона ребята получают травмы любого характера, это свидетельствует о том, что их организм не готов к той борьбе, к которой должны были быть готовы. Значит, предсезонка была проведена неквалифицированно. Они, может, посчитали, что пусть тренируется тот, кто играть не умеет», — приводит слова Плющева «Советский спорт».