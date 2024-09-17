Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 39-летием

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 39-летием.

Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли (2018), трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), выступал на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014), девять раз завоёвывал приз лучшему снайперу НХЛ — «Морис Ришар Трофи».

Напомним, 39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.