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Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 39-летием

Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 39-летием
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 39-летием.

Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли (2018), трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), выступал на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014), девять раз завоёвывал приз лучшему снайперу НХЛ — «Морис Ришар Трофи».

Напомним, 39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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