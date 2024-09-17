«Сибирь» проводит 1000-й матч в рамках КХЛ

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Сегодня, 17 сентября, в Новосибирске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду нижнекамский «Нефтехимик».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новосибирский клуб проводит свой 1000-й матч в КХЛ. «Сибирь» стала 12-й командой, достигшей этого рубежа. Лидером по общему числу матчей является «Металлург» (1160), в топ-5 также входят СКА (1143), «Ак Барс» (1141), ЦСКА (1131) и «Авангард» (1123).

Как сообщает пресс-служба клуба, игра посвящена поисковому отряду «ЛизаАлерт» — организации, которая занимается поиском людей. Гостями игры стали волонтёры отряда, в холлах арены работают стойки «ЛизаАлерт», где болельщики могут узнать информацию об отряде, способах помощи.

«Сибирь» после трёх поражений на старте одержал две победы и с четырьмя баллами в активе располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.