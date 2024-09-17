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Кожевников: полмира ждёт, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, — в Азии, Африке

Кожевников: полмира ждёт, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, — в Азии, Африке
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что возраст не станет помехой для российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Ушёл раньше с тренировки? Ничего страшного, такое бывает. Он сейчас может себе это позволить. Ему надо готовиться к побитию рекорда Гретцки, которого половина мира ждёт, в том числе в странах Азии и Африки. Возраст не будет сказываться, Саша — машина», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Напомним, 39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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