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Адмирал — Куньлунь Ред Стар, результат матча 17 сентября 2024, счет 7:1, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» дома разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1, повторив рекорд результативности клуба
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Во Владивостоке закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Петухов (Шестаков, Грман) – 04:09 (5x5)     2:0 Шулак (Старков, Грман) – 05:56 (5x5)     2:1 Ип (Юрчо, О'Реган) – 16:38 (5x3)     3:1 Шулак (Родевальд, Фьоре) – 22:57 (5x5)     4:1 Шэн (Гутик) – 38:29 (5x5)     5:1 Николаев (Шэн, Гутик) – 39:48 (5x5)     6:1 Родевальд (Завгородний, Фьоре) – 41:28 (5x5)     7:1 Старков (Гутик, Шэн) – 53:49 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Марио Грмана открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Либор Шулак с передач Степана Старкова и Марио Грмана удвоил преимущество дальневосточного клуба. На 17-й минуте периода Брэндон Ип с передач Томаша Юрчо и Дэнни О'Регана размочил счёт во встрече.

На третьей минуте второй двадцатимитнутки Либор Шулак с передач Джека Родевальда и Джованни Фьоре сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 19-й минуте периода Павел Шэн с передачи Даниила Гутика забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. Менее чем через минуту Артём Николаев с передач Павла Шэна и Даниила Гутика довёл счёт до крупного.

В начале третьего игрового отрезка Джек Родевальд с передач Дмитрия Завгороднего и Джованни Фьоре сделал счёт 6:1. На 14-й минуте периода Степан Старков забил седьмой гол в ворота гостей.

«Адмирал» повторил свой рекорд результативности. В 2016 году дальневосточный клуб победил «Нефтехимик» со счётом 7:5.

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