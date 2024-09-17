«Адмирал» дома разгромил «Куньлунь» со счётом 7:1, повторив рекорд результативности клуба

Во Владивостоке закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.
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На пятой минуте первого периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Марио Грмана открыл счёт в матче. На шестой минуте периода Либор Шулак с передач Степана Старкова и Марио Грмана удвоил преимущество дальневосточного клуба. На 17-й минуте периода Брэндон Ип с передач Томаша Юрчо и Дэнни О'Регана размочил счёт во встрече.
На третьей минуте второй двадцатимитнутки Либор Шулак с передач Джека Родевальда и Джованни Фьоре сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 19-й минуте периода Павел Шэн с передачи Даниила Гутика забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. Менее чем через минуту Артём Николаев с передач Павла Шэна и Даниила Гутика довёл счёт до крупного.
В начале третьего игрового отрезка Джек Родевальд с передач Дмитрия Завгороднего и Джованни Фьоре сделал счёт 6:1. На 14-й минуте периода Степан Старков забил седьмой гол в ворота гостей.
«Адмирал» повторил свой рекорд результативности. В 2016 году дальневосточный клуб победил «Нефтехимик» со счётом 7:5.
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