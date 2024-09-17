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Плющев: Казань не убедила, а Гатиятулин — это так, лишь приложение к «Ак Барсу»

Плющев: Казань не убедила, а Гатиятулин — это так, лишь приложение к «Ак Барсу»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру казанского «Ак Барса» на старте нового сезона КХЛ.

— Как вам старт сезона «Ак Барса»? Анвар Гатиятулин убедил?
— В общем-то, не убедил. А при чём тут Гатиятулин? Меня Казань не убедила, а Анвар Гатиятулин – это так, лишь приложение к «Ак Барсу».

— Что вы имеете в виду, когда говорите, что Анвар Гатиятулин – это только приложение «Ак Барса»?
— Имею в виду, что пришёл новый человек с новым тренерским штабом. В «Ак Барсе» существовали определённые традиции, которые существовали вне зависимости от того, кто возглавляет команду. Потому что команда, в общем-то, непростая, представляет республику. А сумеет ли он убедить игроков в той концепции, которую он предлагает? Пока не убеждает, — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».

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