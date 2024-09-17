Губернатор Приморского края отреагировал на разгромную победу «Адмирала»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал разгромную победу «Адмирала» над «Куньлунь Ред Стар».

«С серьёзным отрывом! Хоккеисты «Адмирала» выиграли в первом домашнем матче против «Куньлунь РС»! Молодцы! Болеем за наших!» — написал Кожемяко в своём телеграм-канале.

Напомним, во Владивостоке закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

«Адмирал» повторил свой рекорд результативности. В 2016 году дальневосточный клуб победил «Нефтехимик» со счётом 7:5.