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Губернатор Приморского края отреагировал на разгромную победу «Адмирала»

Губернатор Приморского края отреагировал на разгромную победу «Адмирала»
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал разгромную победу «Адмирала» над «Куньлунь Ред Стар».

«С серьёзным отрывом! Хоккеисты «Адмирала» выиграли в первом домашнем матче против «Куньлунь РС»! Молодцы! Болеем за наших!» — написал Кожемяко в своём телеграм-канале.

Напомним, во Владивостоке закончился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал на своём льду китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

«Адмирал» повторил свой рекорд результативности. В 2016 году дальневосточный клуб победил «Нефтехимик» со счётом 7:5.

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