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«Нефтехимик» взял тайм-аут на 35-й секунде первого периода игры с «Сибирью»

«Нефтехимик» взял тайм-аут на 35-й секунде первого периода игры с «Сибирью»
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Сегодня, 17 сентября, в Новосибирске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1-й период
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5)    

На 17-й секунде первого периода Владислав Кара с передачи Валентина Пьянова открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После заброшенной шайбы «Сибирь» продолжила активные действия в атаке, после чего главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев взял тайм-аут на 35-й секунде стартового игрового отрезка.

Напомним, сегодня новосибирский клуб проводит свой 1000-й матч в КХЛ. «Сибирь» стала 12-й командой, достигшей этого рубежа.

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