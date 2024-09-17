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Кравец прокомментировал разгромное поражение «Куньлуня» от «Адмирала» в матче КХЛ

Кравец прокомментировал разгромное поражение «Куньлуня» от «Адмирала» в матче КХЛ
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Петухов (Шестаков, Грман) – 04:09 (5x5)     2:0 Шулак (Старков, Грман) – 05:56 (5x5)     2:1 Ип (Юрчо, О'Реган) – 16:38 (5x3)     3:1 Шулак (Родевальд, Фьоре) – 22:57 (5x5)     4:1 Шэн (Гутик) – 38:29 (5x5)     5:1 Николаев (Шэн, Гутик) – 39:48 (5x5)     6:1 Родевальд (Завгородний, Фьоре) – 41:28 (5x5)     7:1 Старков (Гутик, Шэн) – 53:49 (5x4)    

«Я думаю, что, во-первых, счёт говорит сам за себя. Знали, что соперник будет настроен, готов, просили в первом периоде сыграть правильно, аккуратно. К сожалению, сегодня практически вообще ничего правильного не сделали. Положительное сегодня было то, что много раз выстояли в меньшинстве, хотя очень много удалений, это тоже плохо. Бывает, складываются так игры, надо готовиться к следующей игре. Сегодня мы положительного очень мало сделали.

В этой поездке [на Дальний Восток] всегда очень важен первый период. Если мы с «Амуром» сыграли по-другому, то сегодня было допущено очень много ошибок, особенно в первом периоде, и счёт мог быть не 2:1, а 4:1, хорошо вратарь подтащил, но вратарю тоже нужно помогать и не делать ошибок. Может не получаться что-то, но сначала нужно сделать всё в обороне правильно. К сожалению, этого не было», — сказал Кравец на пресс-конференции.

«Куньлунь» имеет шесть очков после шести матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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