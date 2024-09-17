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«Вашингтон» повторил легендарный кадр Овечкина 2005 года

«Вашингтон» повторил легендарный кадр Овечкина 2005 года
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«Вашингтон Кэпиталз» повторил легендарное фото 2005 года со своим звёздным капитаном Александром Овечкиным. Напомним, сегодня, 17 сентября, российскому суперфорварду исполнилось 39 лет.

На фото Овечкин, как и 19 лет назад, сидит в раздевалке в старой форме «столичных», держит в руках клюшку и надувает жвачку.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Также клуб подарил Александру именную майку с ранним логотипом Screaming Eagle.

Александр Овечкин — обладатель Кубка Стэнли (2018), трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), выступал на трёх Олимпиадах (2006, 2010 и 2014), девять раз завоёвывал приз лучшему снайперу НХЛ — «Морис Ришар Трофи».

39‑летний нападающий набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона НХЛ‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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