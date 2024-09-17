Плющев: поведение Разина не позволяется в любом приличном обществе

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев вновь раскритиковал поведение главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина, связав с этим череду неудач уральцев на старте нынешнего сезона.

«Имели место некоторые неадекватные действия главного тренера «Металлурга» по отношению к своим коллегам и болельщикам. Всё-таки нельзя нарушать этические нормы и позволять себе то, что не позволяется в любом приличном обществе. Я сейчас о моменте, когда Разин увёл команду со льда и пресс-конференции, где он совершенно неэтично повёл себя в сторону своего коллеги из «Нефтехимика», — приводит слова Плющева Legalbet.

На данный момент магнитогорцы занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав лишь два очка после шести игр.