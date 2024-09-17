Супруга Овечкина Анастасия Шубская поздравила мужа с 39-летием

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Анастасия Шубская, жена российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала пост в социальных сетях, в котором поздравила супруга с днём рождения. Сегодня, 17 сентября, российскому суперфорварду исполнилось 39 лет.

«С днём рождения, мой», — написала Шубская, добавив эмодзи в виде белого сердца.

Фото: Соцсети Анастасии Шубской

Александр Овечкин и Анастасия Шубская познакомились в 2015 году, а свадьбу сыграли в июле 2017 года. Пара воспитывает двух сыновей.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли (2018), трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), выступал на трёх Олимпиадах (2006, 2010 и 2014), девять раз завоёвывал приз лучшему снайперу НХЛ — «Морис Ришар Трофи». До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.