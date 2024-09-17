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«Спартак» продлил контракты с двумя хоккеистами системы клуба

«Спартак» продлил контракты с двумя хоккеистами системы клуба
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Московский «Спартак» заключил новые соглашения с защитником Вениамином Королёвым и нападающим Данилом Пивчулиным до 2027 года, сообщает пресс-служба столичной команды.

В нынешнем сезоне оба хоккеиста дебютировали за «Спартак» в КХЛ.

21-летний Королёв в минувшем сезоне провёл 44 матча за фарм-клуб красно-белых воскресенский «Химик», набрав 12 (2+10) очков. Он является обладателем Кубка Петрова и лучшим защитником Евро-Азиатского Кубка Дружбы.

21-летний Пивчулин набрал 25 (18+7) результативных баллов за тот же «Химик» в своём дебютном сезоне на взрослом уровне в ВХЛ.

На данный момент команда Алексея Жамнова возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав девять очков после пяти матчей.

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