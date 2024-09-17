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Тамбиев: смущала восьмидневная пауза, но ребята молодцы, подарили праздник Владивостоку

Тамбиев: смущала восьмидневная пауза, но ребята молодцы, подарили праздник Владивостоку
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал разгромную победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (7:1), а также отметил прогресс отметившегося шайбой нападающего Артёма Николаева, который не выходил на лёд в официальных матчах с января этого года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Петухов (Шестаков, Грман) – 04:09 (5x5)     2:0 Шулак (Старков, Грман) – 05:56 (5x5)     2:1 Шартье (Юрчо, О'Реган) – 16:38 (5x3)     3:1 Шулак (Родевальд, Фьоре) – 22:57 (5x5)     4:1 Шэн (Гутик, Старков) – 38:29 (5x5)     5:1 Николаев (Шэн, Гутик) – 39:48 (5x5)     6:1 Родевальд (Завгородний, Фьоре) – 41:28 (5x5)     7:1 Старков (Гутик, Шэн) – 53:49 (5x4)    

«Ребята ждали этой игры, готовились. Полгода не играли во Владивостоке, с февраля, и, конечно, ребята горели желанием играть. Немножечко нас смущала эта восьмидневная пауза в играх, думали, что у ребят не хватит немножко игровых кондиций, но ребята молодцы, из того, над чем мы на тренировках работаем, сегодня очень много что получилось в игре. Я считаю, что сегодня мы подарили праздник болельщикам Владивостока, спасибо им за поддержку, надеюсь, что дальше будем радовать наших болельщиков яркой игрой.

Успех Николаева? С ним всё очень просто, мы увидели, что он наконец-то начал прогрессировать на тренировках, появилась скорость, он стал быстрее, резче, и здесь кто лучше готов, тот и играет. Пошёл прогресс у него. Дай бог, чтобы он не останавливался», — сказал Тамбиев на пресс-конференции.

«Адмирал» имеет пять очков после четырёх матчей и занимает промежуточное седьмое место в таблице Восточной конференции.

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