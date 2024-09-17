Дубли Кары и Андреоффа помогли «Сибири» обыграть дома «Нефтехимик»
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В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику» со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5) 1:1 Лещенко (Клок, Дергачёв) – 20:07 (5x4) 1:2 Дергачёв (Белозёров) – 22:01 (5x5) 2:2 Андреофф (Белоусов) – 28:04 (5x5) 3:2 Широков (Морозов, Коротков) – 30:50 (5x5) 4:2 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 34:14 (5x4) 5:2 Кара (Мёрфи, Белоусов) – 48:36 (5x4)
Дублями в составе хозяев отметились Владислав Кара и Энди Андреофф. Ещё один гол записал на свой счёт Сергей Широков. У гостей голы на счету Вячеслава Лещенко и Александра Дергачёва.
Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками. Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками, однако продолжает лидировать на Востоке.
В следующем матче «Сибирь» примет дома «Куньлунь» 19 сентября. «Нефтехимик» в этот же день отправится в гости к «Трактору».
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