Дубли Кары и Андреоффа помогли «Сибири» обыграть дома «Нефтехимик»

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику» со счётом 5:2.

Дублями в составе хозяев отметились Владислав Кара и Энди Андреофф. Ещё один гол записал на свой счёт Сергей Широков. У гостей голы на счету Вячеслава Лещенко и Александра Дергачёва.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками. Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками, однако продолжает лидировать на Востоке.

В следующем матче «Сибирь» примет дома «Куньлунь» 19 сентября. «Нефтехимик» в этот же день отправится в гости к «Трактору».