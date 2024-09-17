У Кары три гола в двух матчах за «Сибирь» после перехода из «Витязя»

Нападающий «Сибири» Владислав Кара отметился дублем в сегодняшнем матче своей команды в регулярном чемпионате КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2). По итогам двух матчей за новосибирский клуб после перехода из подмосковного «Витязя» на счету 26-летнего форварда три заброшенных шайбы.

Напомним, Кара официально перешёл в «Сибирь» 11 сентября. Взамен «Витязь» получил спортивные права на нападающего Павла Ениша. До переезда в Новосибирск Кара выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь», всего провёл в КХЛ 231 матч, в которых набрал 67 (34+33) очков. В прошлом сезоне на счету Владислава 52 матча, шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками.