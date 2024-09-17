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У Кары три гола в двух матчах за «Сибирь» после перехода из «Витязя»

У Кары три гола в двух матчах за «Сибирь» после перехода из «Витязя»
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Нападающий «Сибири» Владислав Кара отметился дублем в сегодняшнем матче своей команды в регулярном чемпионате КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2). По итогам двух матчей за новосибирский клуб после перехода из подмосковного «Витязя» на счету 26-летнего форварда три заброшенных шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5)     1:1 Лещенко (Клок, Дергачёв) – 20:07 (5x4)     1:2 Дергачёв (Белозёров) – 22:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Белоусов) – 28:04 (5x5)     3:2 Широков (Морозов, Коротков) – 30:50 (5x5)     4:2 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 34:14 (5x4)     5:2 Кара (Мёрфи, Белоусов) – 48:36 (5x4)    

Напомним, Кара официально перешёл в «Сибирь» 11 сентября. Взамен «Витязь» получил спортивные права на нападающего Павла Ениша. До переезда в Новосибирск Кара выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь», всего провёл в КХЛ 231 матч, в которых набрал 67 (34+33) очков. В прошлом сезоне на счету Владислава 52 матча, шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками.

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