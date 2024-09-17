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Нападающего «Салавата» Кузьмина унесли на носилках после силового приёма Даррена Дица

Нападающего «Салавата» Кузьмина унесли на носилках после силового приёма Даррена Дица
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В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» принимает «Авангард». На данный момент позади два периода, счёт 3:1 в пользу команды из столицы Башкортостана.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5)     2:0 Пименов – 09:27 (5x5)     2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4)     3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5)    

В одном из моментов второго периода нападающий «Салавата» Глеб Кузьмин ударился головой о борт после толчка со стороны защитника «ястребов» Даррена Дица. Как итог, форвард не смог самостоятельно подняться со льда и был унесён на носилках. Последующей информации о состоянии хоккеиста пока не поступало.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

27-летний Кузьмин провёл в Башкортостане всю свою карьеру, выступая за местные клубы, в том числе за «Торос» и «Толпар». В нынешнем сезоне КХЛ на его счету четыре матча, в которых он набрал 2 (1+1) очка.

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