Нападающего «Салавата» Кузьмина унесли на носилках после силового приёма Даррена Дица

В эти минуты в Уфе проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» принимает «Авангард». На данный момент позади два периода, счёт 3:1 в пользу команды из столицы Башкортостана.

В одном из моментов второго периода нападающий «Салавата» Глеб Кузьмин ударился головой о борт после толчка со стороны защитника «ястребов» Даррена Дица. Как итог, форвард не смог самостоятельно подняться со льда и был унесён на носилках. Последующей информации о состоянии хоккеиста пока не поступало.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

27-летний Кузьмин провёл в Башкортостане всю свою карьеру, выступая за местные клубы, в том числе за «Торос» и «Толпар». В нынешнем сезоне КХЛ на его счету четыре матча, в которых он набрал 2 (1+1) очка.