Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Сибири»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5) 1:1 Лещенко (Клок, Дергачёв) – 20:07 (5x4) 1:2 Дергачёв (Белозёров) – 22:01 (5x5) 2:2 Андреофф (Белоусов) – 28:04 (5x5) 3:2 Широков (Морозов, Коротков) – 30:50 (5x5) 4:2 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 34:14 (5x4) 5:2 Кара (Мёрфи, Белоусов) – 48:36 (5x4)
«Сибирь» очень мощно начала, но мы вроде выдержали стартовый натиск. Второй период переломили, счёт был в нашу пользу, но на эмоциях побежали и пропустили контратаку. И большинство, конечно, отличное у соперника. Моменты были, чтобы исправить игру, но соперник оказался чуть посильнее и поудачливее. Молодцы, сражались, но счёт не в нашу пользу», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками после шести игр, однако продолжает лидировать на Востоке.
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