Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Сибири»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:5).

«Сибирь» очень мощно начала, но мы вроде выдержали стартовый натиск. Второй период переломили, счёт был в нашу пользу, но на эмоциях побежали и пропустили контратаку. И большинство, конечно, отличное у соперника. Моменты были, чтобы исправить игру, но соперник оказался чуть посильнее и поудачливее. Молодцы, сражались, но счёт не в нашу пользу», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками после шести игр, однако продолжает лидировать на Востоке.