Диц прокомментировал свой силовой приём, после которого Кузьмина унесли на носилках

Защитник «Авангарда» Даррен Диц прокомментировал свой хит на нападающем «Салавата Юлаева» Глебе Кузьмине, после которого последний врезался головой в борт и был унесён на носилках.

«Такие моменты страшные, желаю ему только здоровья и скорейшего выздоровления, чтобы он поскорее вернулся», — сказал Диц в интервью в перерыве матча.

Примечательно, что за свой толчок Диц не получил никаких дисциплинарных наказаний от арбитров.

На данный момент в матче идёт начало третьего периода, счёт 3:2 в пользу уфимского клуба.

Напомним, 31-летний Диц проводит свой первый сезон в составе «ястребов». Ранее в КХЛ он выступал за ЦСКА и «Барыс». В нынешнем сезоне на его счету пять матчей, в которых он набрал 3 (1+2) очка.