Диц прокомментировал свой силовой приём, после которого Кузьмина унесли на носилках
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Защитник «Авангарда» Даррен Диц прокомментировал свой хит на нападающем «Салавата Юлаева» Глебе Кузьмине, после которого последний врезался головой в борт и был унесён на носилках.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5) 2:0 Пименов – 09:27 (5x5) 2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4) 3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5) 3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3) 4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)
«Такие моменты страшные, желаю ему только здоровья и скорейшего выздоровления, чтобы он поскорее вернулся», — сказал Диц в интервью в перерыве матча.
Примечательно, что за свой толчок Диц не получил никаких дисциплинарных наказаний от арбитров.
На данный момент в матче идёт начало третьего периода, счёт 3:2 в пользу уфимского клуба.
Напомним, 31-летний Диц проводит свой первый сезон в составе «ястребов». Ранее в КХЛ он выступал за ЦСКА и «Барыс». В нынешнем сезоне на его счету пять матчей, в которых он набрал 3 (1+2) очка.
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