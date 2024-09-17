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Диц прокомментировал свой силовой приём, после которого Кузьмина унесли на носилках

Диц прокомментировал свой силовой приём, после которого Кузьмина унесли на носилках
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Защитник «Авангарда» Даррен Диц прокомментировал свой хит на нападающем «Салавата Юлаева» Глебе Кузьмине, после которого последний врезался головой в борт и был унесён на носилках.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5)     2:0 Пименов – 09:27 (5x5)     2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4)     3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3)     4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)    

«Такие моменты страшные, желаю ему только здоровья и скорейшего выздоровления, чтобы он поскорее вернулся», — сказал Диц в интервью в перерыве матча.

Примечательно, что за свой толчок Диц не получил никаких дисциплинарных наказаний от арбитров.

На данный момент в матче идёт начало третьего периода, счёт 3:2 в пользу уфимского клуба.

Напомним, 31-летний Диц проводит свой первый сезон в составе «ястребов». Ранее в КХЛ он выступал за ЦСКА и «Барыс». В нынешнем сезоне на его счету пять матчей, в которых он набрал 3 (1+2) очка.

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