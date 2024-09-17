Главный тренер «Нефтехимика» объяснил, почему взял тайм-аут на 35-й секунде матча
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил, почему решил взять тайм-аут уже на 35-й секунде сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5) 1:1 Лещенко (Клок, Дергачёв) – 20:07 (5x4) 1:2 Дергачёв (Белозёров) – 22:01 (5x5) 2:2 Андреофф (Белоусов) – 28:04 (5x5) 3:2 Широков (Морозов, Коротков) – 30:50 (5x5) 4:2 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 34:14 (5x4) 5:2 Кара (Мёрфи, Белоусов) – 48:36 (5x4)
«Команда вышла на лёд, но я видел, что надо сделать встряску, потому что соперник очень сильно начал давить, а мы не успевали. Нужна была пауза, чтобы выдохнуть, поменять что-то. Дать понять, что мы вышли сражаться на таких же скоростях, успевать, поэтому нужна была такая пауза», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками после шести игр, однако продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче «Нефтехимик» 19 сентября отправится в гости к «Трактору».
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