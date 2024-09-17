Главный тренер «Нефтехимика» объяснил, почему взял тайм-аут на 35-й секунде матча

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил, почему решил взять тайм-аут уже на 35-й секунде сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:5).

«Команда вышла на лёд, но я видел, что надо сделать встряску, потому что соперник очень сильно начал давить, а мы не успевали. Нужна была пауза, чтобы выдохнуть, поменять что-то. Дать понять, что мы вышли сражаться на таких же скоростях, успевать, поэтому нужна была такая пауза», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Клуб из Нижнекамска не смог продлить трёхматчевую победную серию и остался с восемью очками после шести игр, однако продолжает лидировать на Востоке. В следующем матче «Нефтехимик» 19 сентября отправится в гости к «Трактору».