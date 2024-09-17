«Барыс» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Автомобилист»

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» уступил астанинскому «Барысу» со счётом 1:2 ОТ.

Счёт уже на первой минуте первого периода открыл нападающий гостей Кирилл Савицкий. Хозяева смогли отыграться в начале второй двадцатиминутки усилиями форварда Ника Меркли.

Исход встречи был решён в овертайме благодаря голу канадского форварда астанинцев Майкла Маклауда.

Таким образом, команда Дэвида Немировски одержала первую победу в нынешнем сезоне КХЛ, набрала три очка и поднялась на предпоследнее место Востока, обойдя магнитогорский «Металлург». «Автомобилист» имеет семь очков после шести игр и находится на четвёртой строчке.