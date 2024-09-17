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«Барыс» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Автомобилист»

«Барыс» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостях «Автомобилист»
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В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» уступил астанинскому «Барысу» со счётом 1:2 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Старченко) – 00:32 (5x5)     1:1 Меркли (Мэйсек, Да Коста) – 23:36 (5x4)     1:2 Маклауд (Старченко) – 61:41 (3x3)    

Счёт уже на первой минуте первого периода открыл нападающий гостей Кирилл Савицкий. Хозяева смогли отыграться в начале второй двадцатиминутки усилиями форварда Ника Меркли.

Исход встречи был решён в овертайме благодаря голу канадского форварда астанинцев Майкла Маклауда.

Таким образом, команда Дэвида Немировски одержала первую победу в нынешнем сезоне КХЛ, набрала три очка и поднялась на предпоследнее место Востока, обойдя магнитогорский «Металлург». «Автомобилист» имеет семь очков после шести игр и находится на четвёртой строчке.

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