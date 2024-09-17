«Салават Юлаев» нанёс «Авангарду» третье поражение подряд в КХЛ

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» — 4:2.

В составе победителей шайбами отметились Ильдан Газимов, Артём Пименов, Алексей Василевский и Александр Шаров. У гостей голы на счету Семёна Чистякова и Дамира Шарипзянова.

Матч был омрачён травмой форварда «Салавата» Глеба Кузьмина, который ударился головой в борт и был унесён на носилках после толчка со стороны защитника «ястребов» Даррена Дица.

Уфимцы набрали восемь очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» потерпел третье подряд поражение, остался с семью очками и делит третье место на Востоке с «Автомобилистом» и «Трактором».