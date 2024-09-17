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«Салават Юлаев» нанёс «Авангарду» третье поражение подряд в КХЛ

«Салават Юлаев» нанёс «Авангарду» третье поражение подряд в КХЛ
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В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» — 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5)     2:0 Пименов – 09:27 (5x5)     2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4)     3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5)     3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3)     4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)    

В составе победителей шайбами отметились Ильдан Газимов, Артём Пименов, Алексей Василевский и Александр Шаров. У гостей голы на счету Семёна Чистякова и Дамира Шарипзянова.

Матч был омрачён травмой форварда «Салавата» Глеба Кузьмина, который ударился головой в борт и был унесён на носилках после толчка со стороны защитника «ястребов» Даррена Дица.

Уфимцы набрали восемь очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» потерпел третье подряд поражение, остался с семью очками и делит третье место на Востоке с «Автомобилистом» и «Трактором».

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