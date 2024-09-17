Овечкин принял участие в сегодняшней тренировке «Вашингтона» — The Hockey News

Звёздный нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в сегодняшней тренировке «столичных», сообщает The Hockey News.

По информации источника, россиянин первым появился на льду и сразу же приступил к отработке бросков и передач и пребывал в позитивном расположении духа.

Вчера, 16 сентября, сообщалось, что Овечкин досрочно закончил тренировку из-за дискомфорта.

Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона-2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

Напомним, сегодня, 17 сентября, прославленному российскому хоккеисту исполнилось 39 лет.