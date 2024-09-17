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Епанчинцев: надеюсь, наша уверенность в реализации не перерастёт в самоуверенность

Епанчинцев: надеюсь, наша уверенность в реализации не перерастёт в самоуверенность
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5)     1:1 Лещенко (Клок, Дергачёв) – 20:07 (5x4)     1:2 Дергачёв (Белозёров) – 22:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Белоусов) – 28:04 (5x5)     3:2 Широков (Морозов, Коротков) – 30:50 (5x5)     4:2 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 34:14 (5x4)     5:2 Кара (Мёрфи, Белоусов) – 48:36 (5x4)    

«Очень хорошая и уверенная победа. Движение порадовало сегодня. Даже при счёте 1:2 продолжали гнуть свою линию и создали где-то 15 опасных моментов. Думаю, что это заслуга этих заброшенных шайб. Третий период правильно и здорово сыграли, за исключением ненужных удалений.

Порадовал сегодня второй период, само качество игры, что у нас не получалось в предыдущих играх. Прежде всего пришла уверенность в реализации. Самое главное, чтобы она в самоуверенность не переросла», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками.

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