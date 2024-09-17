Епанчинцев: надеюсь, наша уверенность в реализации не перерастёт в самоуверенность

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2).

«Очень хорошая и уверенная победа. Движение порадовало сегодня. Даже при счёте 1:2 продолжали гнуть свою линию и создали где-то 15 опасных моментов. Думаю, что это заслуга этих заброшенных шайб. Третий период правильно и здорово сыграли, за исключением ненужных удалений.

Порадовал сегодня второй период, само качество игры, что у нас не получалось в предыдущих играх. Прежде всего пришла уверенность в реализации. Самое главное, чтобы она в самоуверенность не переросла», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками.