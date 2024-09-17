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«Видно, что быстро закисляется». Главный тренер «Сибири» — об игре Карпова

«Видно, что быстро закисляется». Главный тренер «Сибири» — об игре Карпова
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после сегодняшней победы своих подопечных над «Нефтехимиком» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, оценил игру новичка команды Максима Карпова на старте нынешнего сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5)     1:1 Лещенко (Клок, Дергачёв) – 20:07 (5x4)     1:2 Дергачёв (Белозёров) – 22:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Белоусов) – 28:04 (5x5)     3:2 Широков (Морозов, Коротков) – 30:50 (5x5)     4:2 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 34:14 (5x4)     5:2 Кара (Мёрфи, Белоусов) – 48:36 (5x4)    

«Максим делает большой объём работы. Я бы не сказал, что он выпадает. Я как тренер вижу по-другому немножко его полезные действия. Стараемся его вывести на тот уровень, пару моментов сегодня неплохих было. Он играет и большинство, и меньшинство. Мы уверены, что он будет с каждой игрой добавлять.

Наверное, это заметно, что человек пропустил предсезонные сборы практически. Видно, что быстро закисляется. Так что через эти игры, через тренировочный процесс. После них он будет ещё быстрее, наглее, и мы увидим того Карпова, который был до этого», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 32-летний Максим Карпов подписал контракт с «Сибирью» 5 августа. В прошедшем сезоне форвард завоевал свой первый Кубок Гагарина в карьере в составе магнитогорского «Металлурга».

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