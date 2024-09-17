«Металлург» опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ

Сегодня, 17 сентября, астанинский «Барыс» одержал свою первую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв в Екатеринбурге «Автомобилист» (2:1 ОТ). Этот результат помог казахстанскому клубу набрать три очка и обойти в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», на счету которого на данный момент два балла.

Напомним, команда Андрея Разина является действующим обладателем Кубка Гагарина, однако в нынешнем сезоне «сталевары» проиграли пять матчей из шести. Свою ближайшую игру магнитогорцы проведут 21 сентября дома с «Нефтехимиком», с которым уже дважды успели встретиться в этом сезоне и оба раза уступили.

«Барыс» в ближайшем матче 19 сентября отправится в гости к казанскому «Ак Барсу», а «Автомобилист» встретится с «Авангардом» 20 сентября.