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«Металлург» опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ

«Металлург» опустился на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ
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Сегодня, 17 сентября, астанинский «Барыс» одержал свою первую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв в Екатеринбурге «Автомобилист» (2:1 ОТ). Этот результат помог казахстанскому клубу набрать три очка и обойти в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», на счету которого на данный момент два балла.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Старченко) – 00:32 (5x5)     1:1 Меркли (Мэйсек, Да Коста) – 23:36 (5x4)     1:2 Маклауд (Старченко) – 61:41 (3x3)    

Напомним, команда Андрея Разина является действующим обладателем Кубка Гагарина, однако в нынешнем сезоне «сталевары» проиграли пять матчей из шести. Свою ближайшую игру магнитогорцы проведут 21 сентября дома с «Нефтехимиком», с которым уже дважды успели встретиться в этом сезоне и оба раза уступили.

«Барыс» в ближайшем матче 19 сентября отправится в гости к казанскому «Ак Барсу», а «Автомобилист» встретится с «Авангардом» 20 сентября.

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