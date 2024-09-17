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Нападающий «Сибири» прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Нападающий «Сибири» прокомментировал победу над «Нефтехимиком»
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Нападающий «Сибири» Никита Коротков высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кара (Пьянов) – 00:17 (5x5)     1:1 Лещенко (Клок, Дергачёв) – 20:07 (5x4)     1:2 Дергачёв (Белозёров) – 22:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Белоусов) – 28:04 (5x5)     3:2 Широков (Морозов, Коротков) – 30:50 (5x5)     4:2 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 34:14 (5x4)     5:2 Кара (Мёрфи, Белоусов) – 48:36 (5x4)    

«Пошли от простой игры, мы знали, что они будут насыщать среднюю зону, посмотрели видео. Её надо было проходить быстрее, где-то через вброс, через гибридные пробросы. Мы были первые на шайбе, они откатывались спиной, пока развернутся», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В этой встрече 28-летний Коротков отметился результативной передачей.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками. В следующем матче команда Вадима Епанчинцева 19 сентября примет дома «Куньлунь Ред Стар».

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