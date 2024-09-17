Нападающий «Сибири» прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

Нападающий «Сибири» Никита Коротков высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2).

«Пошли от простой игры, мы знали, что они будут насыщать среднюю зону, посмотрели видео. Её надо было проходить быстрее, где-то через вброс, через гибридные пробросы. Мы были первые на шайбе, они откатывались спиной, пока развернутся», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В этой встрече 28-летний Коротков отметился результативной передачей.

Новосибирцы одержали третью подряд победу и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с шестью очками. В следующем матче команда Вадима Епанчинцева 19 сентября примет дома «Куньлунь Ред Стар».