Появилась первая информация о состоянии влетевшего головой в борт форварда Глеба Кузьмина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил первую информацию о состоянии своего нападающего Глеба Кузьмина, унесённого на носилках во время сегодняшнего матча с «Авангардом» (4:2) в результате удара головой о борт после контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем.

«Сейчас сообщили, что там всё очень серьёзно. Очень большая потеря для нас», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Напомним, за данный контакт Диц не получил от арбитров матча дисциплинарных наказаний. Игровой эпизод произошёл во втором периоде.

27-летний Кузьмин провёл в Башкортостане всю свою карьеру, выступая за местные клубы, в том числе за «Торос» и «Толпар». В нынешнем сезоне КХЛ на его счету четыре матча, в которых он набрал 2 (1+1) очка.