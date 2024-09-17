Появилась первая информация о состоянии влетевшего головой в борт форварда Глеба Кузьмина
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил первую информацию о состоянии своего нападающего Глеба Кузьмина, унесённого на носилках во время сегодняшнего матча с «Авангардом» (4:2) в результате удара головой о борт после контакта с защитником «ястребов» Дарреном Дицем.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Газимов (Набиев, Панин) – 07:25 (5x5) 2:0 Пименов – 09:27 (5x5) 2:1 Чистяков (Вей, Макеев) – 19:41 (5x4) 3:1 Василевский (Ливо, Науменков) – 27:43 (5x5) 3:2 Шарипзянов (Макеев, Вей) – 40:56 (4x3) 4:2 Шаров (Самонов) – 51:04 (5x5)
«Сейчас сообщили, что там всё очень серьёзно. Очень большая потеря для нас», — сказал Козлов на пресс-конференции.
Напомним, за данный контакт Диц не получил от арбитров матча дисциплинарных наказаний. Игровой эпизод произошёл во втором периоде.
27-летний Кузьмин провёл в Башкортостане всю свою карьеру, выступая за местные клубы, в том числе за «Торос» и «Толпар». В нынешнем сезоне КХЛ на его счету четыре матча, в которых он набрал 2 (1+1) очка.
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