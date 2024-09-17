Главный тренер «Барыса» прокомментировал первую победу команды в новом сезоне КХЛ

Главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски высказался о сегодняшней победе своей команды над «Автомобилистом» (2:1 ОТ), которая стала первой для астанинцев в нынешнем сезоне КХЛ.

— Все понимали нашу ситуацию, нам нужна была победа. Первый период играли хорошо, второй – не очень, в третьем пытались вернуть первый период. Уверенно сыграл вратарь, помогал нам, много моментов вытащил, но нам надо играть лучше в дальнейшем. Любая победа придаёт уверенности.

— На сыгранность команды влияет то, что многие хоккеисты играли за сборную на предсезонке?

— Думаю, это очевидно. Не хочу искать оправданий игре в начале сезона, но у нас и у сборной две разные системы, они вернулись почти в день игры, быстро пошли матчи. В последнее время есть возможность тренироваться всем вместе, наладить систему, но это так просто не бывает. У них было много игр, они играли на серьёзном турнире, потратили много энергии. Им тяжело, нужно время, но есть ребята, которые были с нами с самого начала, но не показывают свои лучшие стороны.

— Бутчер и Антипин остались вне состава, как оцените дебют двух 19-летних защитников Оразова и Жусупбекова?

— У нас не было вариантов. Молодые хорошо сыграли, Оразов очень уверенно выглядел, словно это была не первая игра в КХЛ для него.

— Такая игра Бояркина связана с вашей специальной подготовкой к сопернику?

— Разбирали соперника, конечно, вход в зону, их голы. Бояркин был сам недоволен своими последними играми, сегодня он молодец, очень спокойно и уверенно выглядел, — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Казахстанская команда набрала три очка и поднялась на предпоследнее место Востока, обойдя магнитогорский «Металлург».